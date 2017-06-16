Каратэ-толстяк рассмешил россиян

Пухлый школьник из Омска забрался на крышу гаража, чтобы отработать несколько приемов каратэ. Местные жители засняли его тренировку на видеокамеру и опубликовали запись в соцсетях.

Из-за избыточного веса юный боец выполнял приемы неуклюже, передает Mash. Многим пользователям соцсетей это показалось забавным. Однако еще больше было тех, кто вступился за школьника. "Ну и молодец, не сидит на месте, выглядит нелепо, но красавчик)", – написал в комментариях к видео Арсений Посадский. "Правильно, что занимается, а оператор, наверное, доснял и пошел дальше играть в (онлайн-игру. – Прим. ред.) "Доту", – отметил Ульви Гурбаналиев.