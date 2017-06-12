Школьникам Марий Эл вручили паспорта в День России

В рамках Всероссийской акции "Мы – граждане России!" на площади имени Ленина в столице Марий Эл состоялось вручение паспортов. Свой главный документ получили 14-летние жители республики, которые отличились в учебе, спорте и общественной деятельности.

Торжественное событие было приурочено к празднованию 12 Июня. На мероприятии собрались школьники, руководство учебных заведений, представители местных и региональных властей. Со знаменательным событием новых обладателей паспортов поздравили врио главы республики Александр Евстифеев, начальник регионального Управления по вопросам миграции МВД Алексей Дмитриев, депутаты и общественные деятели.

Как отмечает Информационное агентство "МедиаПоток", в рамках празднования Дня России в республике пройдет ряд торжественных и развлекательных мероприятий. Они состоятся в столице Марий Эл на открытых сценах, площадях, в парке культуры и отдыха.

В ряде из них принимает участие и Евстифеев. Он, в частности, уже дал старт празднованию и принял участие в параде дружбы народов России.Среди участников парада были общественные организации, национально-культурные автономии, творческие коллективы, иностранные студенты, обучающиеся в вузах Йошкар-Олы. Также по улицам города прошел кадетский корпус, барабанщицы, проехали байкеры.

Участники шествия были одеты в национальные костюмы и с национальными музыкальными инструментами, игра на которых сопровождала все действо. Поздравляя жителей республики с праздником, временно исполняющий обязанности главы региона отметил, что Марий Эл является неотъемлемой частью Росси, а жители региона всегда были патриотичны и проявляли любовь к Отчизне.

"Пусть последующая история России и Республики Марий Эл будет связана с экономическим ростом страны и благополучием ее граждан, - сказал Александр Евстифеев. – Желаю вам душевного тепла и достатка, стабильности, здоровья. Пусть вас всегда окружают взаимопонимание, благополучие и согласие".