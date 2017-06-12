Школьникам Марий Эл вручили паспорта в День России
Торжественное событие было приурочено к празднованию 12 Июня. На мероприятии собрались школьники, руководство учебных заведений, представители местных и региональных властей. Со знаменательным событием новых обладателей паспортов поздравили врио главы республики Александр Евстифеев, начальник регионального Управления по вопросам миграции МВД Алексей Дмитриев, депутаты и общественные деятели.
Как отмечает Информационное агентство "МедиаПоток", в рамках празднования Дня России в республике пройдет ряд торжественных и развлекательных мероприятий. Они состоятся в столице Марий Эл на открытых сценах, площадях, в парке культуры и отдыха.
В ряде из них принимает участие и Евстифеев. Он, в частности, уже дал старт празднованию и принял участие в параде дружбы народов России.Среди участников парада были общественные организации, национально-культурные автономии, творческие коллективы, иностранные студенты, обучающиеся в вузах Йошкар-Олы. Также по улицам города прошел кадетский корпус, барабанщицы, проехали байкеры.
Участники шествия были одеты в национальные костюмы и с национальными музыкальными инструментами, игра на которых сопровождала все действо. Поздравляя жителей республики с праздником, временно исполняющий обязанности главы региона отметил, что Марий Эл является неотъемлемой частью Росси, а жители региона всегда были патриотичны и проявляли любовь к Отчизне.
"Пусть последующая история России и Республики Марий Эл будет связана с экономическим ростом страны и благополучием ее граждан, - сказал Александр Евстифеев. – Желаю вам душевного тепла и достатка, стабильности, здоровья. Пусть вас всегда окружают взаимопонимание, благополучие и согласие".
Фоторепортаж: Евстифеев принял участие в праздновании «Пеледыш пайрема», а также посетил этно-культурный комплекс https://t.co/3WnIqXR0cC pic.twitter.com/KCufZmDvSv— МедиаПоток (@PotokMedia) 11 июня 2017 г.
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