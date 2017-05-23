В Севастополе покажут фильмы о войне

В Севастополе открылся XXVI Международный кинофорум "Золотой Витязь". Фильмом открытия фестиваля стала картина выдающегося сербского режиссера Эмира Кустурицы "По млечному пути", где главные роли исполнили сам Кустурица и Моника Беллуччи.

На форуме будет представлено 183 кинокартины в разных категориях. Это – фильмы о героях Великой Отечественной войны, игровые документальные и анимационные фильмы, фильмы для детей, студенческие и дебютные картины. В каждой из номинаций лучшим режиссерам вручат призы фестиваля - статуэтки золотого, серебряного и бронзового витязей.

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Президент кинофорума народный артист России Николай Бурляев объявил о том, что высшую награду "Золотого витязя" – золотую медаль имени Сергея Бондарчука решено вручить Эмиру Кустурице.

Будет на форуме и внеконкурсная программа, в рамках которой пройдут ретроспективные показы фильмов белорусского режиссера Виктора Турова и актера Алексея Петренко.

Публикация от ГУ МЧС по Иркутской области (@irk38mchs) Дек 12 2016 в 11:36 PST

Почетными гостями кинофорума в этом году станут актеры, режиссеры, продюсеры, операторы, киноведы. На красной дорожке открытия можно будет увидеть немало знаменитостей: Ольгу Кабо, Владимира Гостюхина, Сергея Шакурова, Людмилу Чурсину, Андрея Соколова. Приехал в Крым и самый известный индеец СССР и Восточной Европы – югославский кинорежиссер и актер Гойко Митич.

Торжественная церемония открытия фестиваля прошла в Русском академическом драматическом театре имени Луначарского. С приветственным словом от врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова выступил его заместитель Юрий Кривов. "От имени главы Севастополя Дмитрия Овсянникова поздравляю вас с открытием кинофорума, уверен, что "Золотой Витязь" и дальше будет процветать, развиваться, и в следующем году снова состоится в Севастополе", – сказал он.





Севастополь стал традиционной площадкой для проведения международного кинофорума "Золотой витязь". За прошедшие годы он обрел свои традиции и завоевал преданных поклонников.Форум проходит под девизом "За нравственные идеалы, за возвышение души человека".