В Химках эвакуировали посетителей "Меги"

В торговом центре "Мега Химки" в Московской области началась экстренная эвакуация, передает газета "Известия" со ссылкой на очевидцев. О причинах, по которым посетителей просят покинуть здание, не сообщается. Официального подтверждения произошедшего от сотрудников экстренных служб не поступало. Момент эвакуации попал на видео.
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