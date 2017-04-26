В Химках эвакуировали посетителей "Меги"

В торговом центре "Мега Химки" в Московской области началась экстренная эвакуация, передает газета "Известия" со ссылкой на очевидцев. О причинах, по которым посетителей просят покинуть здание, не сообщается. Официального подтверждения произошедшего от сотрудников экстренных служб не поступало. Момент эвакуации попал на видео.