Школьница зарезала дедушку на праздновании 8 Марта

Фигурантом дела об убийстве, которое ведут следователи Белгородской области, стала 15-летняя девочка, передает Life.ru. В ночь на 8 марта школьница отмечала Международный женский день в компании двух 17-летних приятелей. Молодые люди расположились в одной из двух комнат квартиры, где девушка жила с матерью, отчимом, дядей и дедушкой. То, что произошло в конце вечеринки, удалось восстановить по словам очевидцев. Когда самый старший член семьи вернулся домой, он попросил молодых людей вести себя потише и прекратить распивать алкогольные напитки. Школьница на замечания дедушки не отреагировала, тогда тот взял на кухне нож и попытался переубедить ее, нанеся две резанные раны в области спины и груди. После этого девушка сама выхватила нож и несколько раз ударила дедушку в грудь. От полученных травм тот скончался в больнице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".