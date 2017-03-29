ФСБ со спецназом обыскивают саентологов в Подмосковье

В в одной из ключевых структур российских саентологов – в Центре управления деятельности по распространению дианетики и саентологии в городе Лосино-Петровский Московской области проводятся следственные действия. "Обыск проводится сотрудниками ФСБ России при поддержке спецназа", – цитирует РИА Новости представителя правоохранительного ведомства. Отметим, "Церковь сайентологии" была классифицирована как деструктивная религиозная организация постановлением Госдумы от 1996 года.