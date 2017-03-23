В Якутии девочка пробила "двоечку" агрессивному покупателю

В Сети появилось шокирующее видео, на котором запечатлено, как житель Якутии набрасывается с кулаками на женщину и ребенка у входа в торговый центр. Однако девочка-подросток не растерялась и достойно ответила обидчику.

Известно, что конфликт между покупателями случился еще в магазине. Мужчину, стоявшего в очереди, взбесила медлительность женщины, и он набросился на нее с ругательствами. "Я взяла камеру и сказала, что буду его снимать, чтобы он прекратил это делать. После чего он начал надвигаться на меня, что зафиксировала моя камера", – цитирует пострадавшую РЕН ТВ.

Однако дебошир не успокоился. Выйдя из магазина, он решил подкараулить женщину и выяснить, кто из них неправ. Как видно на записи, мужчина набрасывается на "жертву" и ее дочь и начинает избивать.

Девочка оказалась не из робких. Она наносит обидчику почти профессиональный двойной удар в челюсть. В ответ на это дебошир одним взмахом руки отбрасывает ребенка на землю.

Затем агрессор отшвырнул мать девочки и ударил ногой. Мужчину задержала полиция и допросила. Известно, что в момент драки он был трезв.

Юрист Оксана Бакановская прокомментировала инцидент. Она рассказала, что сейчас женщина лечится в стационаре.

"По определению степени тяжести вреда здоровью можно будет более конкретно сказать уже после, как она пройдет полноценное лечение – она и ее малолетняя дочь. Только после этого на основании судебно-медицинской экспертизы органы следствия могут определить степень тяжести", – заявила юрист.



Известно, что дебошир сейчас отдыхает в Таиланде. Мужчина вылетел туда сразу после того, как его допросили.