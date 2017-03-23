В Якутии девочка пробила "двоечку" агрессивному покупателю
Известно, что конфликт между покупателями случился еще в магазине. Мужчину, стоявшего в очереди, взбесила медлительность женщины, и он набросился на нее с ругательствами. "Я взяла камеру и сказала, что буду его снимать, чтобы он прекратил это делать. После чего он начал надвигаться на меня, что зафиксировала моя камера", – цитирует пострадавшую РЕН ТВ.
Однако дебошир не успокоился. Выйдя из магазина, он решил подкараулить женщину и выяснить, кто из них неправ. Как видно на записи, мужчина набрасывается на "жертву" и ее дочь и начинает избивать.
Девочка оказалась не из робких. Она наносит обидчику почти профессиональный двойной удар в челюсть. В ответ на это дебошир одним взмахом руки отбрасывает ребенка на землю.
Затем агрессор отшвырнул мать девочки и ударил ногой. Мужчину задержала полиция и допросила. Известно, что в момент драки он был трезв.
Юрист Оксана Бакановская прокомментировала инцидент. Она рассказала, что сейчас женщина лечится в стационаре.
"По определению степени тяжести вреда здоровью можно будет более конкретно сказать уже после, как она пройдет полноценное лечение – она и ее малолетняя дочь. Только после этого на основании судебно-медицинской экспертизы органы следствия могут определить степень тяжести", – заявила юрист.
Известно, что дебошир сейчас отдыхает в Таиланде. Мужчина вылетел туда сразу после того, как его допросили.
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