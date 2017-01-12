Резня супермаркете в стиле "Игры престолов" попала на видео

В Сети появилось видео нападения на сотрудников супермаркета, которое совершил 16-летний местный житель. Как оказалось, молодой человек всерьез увлекался сериалом "Игра престолов" и мечтал найти смерть в бою.

О странностях в поведении подростка, который с ножом набросился на продавца и кассира магазина, рассказали его одноклассники. По их словам, все началось с 13 лет, когда мальчик начал читать книгу "Игра престолов", а затем и смотреть одноименный сериал.

"Он все чаще стал участвовать в драках, по любым пустякам пытался ввязаться в перепалку и побить оппонента. Мы его спрашивали, зачем он это делает. И он говорил, что настоящий человек должен во всем идти до конца, а любого не согласного вызывать на смертельный бой", – цитирует Life.ru знакомого злоумышленника. По его словам, любимым героем нападавшего был Тайвин Ланнистер, который по сюжету книги славится своей беспринципной жестокостью.

При этом подросток нередко любил вести разговоры о смысле жизни. Свое предназначение он видел в очищении мира от слабых. "Пусть лучше мир будет жестокий, но сильный. Слабых в нем быть не должно", – считает молодой человек.

Напомним, резня в супермаркете в стиле "Игры престолов" произошла 10 января. Подросток напал на кассиру и продавщицу, в результате происшествия они были госпитализированы.

Нападавший был задержан и по решению суда заключен под стражу. Ему предстоит пройти комплексную судебно-психиатрическую экспертизу.