В Сибири зазывают в баню словами "Освенцим отдыхает"

В Новосибирске руководитель бани перестарался с рекламным креативом. Посетителей приглашают попариться под неуместным лозунгом.

Хозяин бани сравнивает температуру в ней с печами Освенцима. Сам банный комплекс называется так же, как и военная разведка Третьего рейха - "Абвер".

Странный рекламный ход потенциальные посетители, судя по всему, не оценили. Подтверждением служит то, что в настоящее время надпись "Освенцим отдыхает" с сайта бани Boev54.ru исчезла. Название изменили на "Абвцд", но первоначальная версия доступна в кэше Google. Баня располагается на реке Оби, в 800 метрах от Бугринского моста.

Руководство заведения сообщает, что зимой баня стоит среди снега, а летом ее со всех сторон окружает вода. "Отдых в бане приносит удовлетворенность и успокоенность", – гласит реклама на сайте комплекса. Кроме того, руководство бани предупреждает о технике безопасности: "Прыгать в прорубь ногами вперед и головой вперед категорически, категорически запрещено".

"Для веселого времяпрепровождения" комната отдыха заведения оборудована музыкальным центром, DVD, караоке и телевизором. Согласно отзывам, баня работает не менее пяти лет.

Освенцим – комплекс немецких концентрационных лагерей и лагерей смерти, располагавшийся в 1940-1945 годах около одноименного польского города, который в 1939 году указом Гитлера был присоединен к территории Третьего рейха. "Абвер" – орган военной разведки и контрразведки Германии в 1919–1944 годах.