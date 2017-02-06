Жителей дома в Кисловодске спасли от слепого котенка

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От жителя дома на улице Тельмана в Кисловодске в экстренные службы города поступил звонок. "Сообщалось о слепом котенке, который ведет себя агрессивно, мешает входу и выходу из подъезда", – цитирует РИА Новости службы спасения города. Спасатели пришли на помощь жителям дома, поймали котенка и передали его хозяйке.
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