На Урале собаки загрызли семилетнюю девочку

В Свердловской области в деревне Пальмино на детской площадке подростки обнаружили тело семилетней девочки. По предварительным данным, ребенка загрызли собаки.

"На нем (теле – Прим.ред.) были характерные следы укусов. Известно, что Полина жила с бабушкой, дедушкой и мамой", – рассказал Life.ru источник в правоохранительных органах. Он уточнил, что семья девочки считается благополучной.

По словам сотрудника полиции, владельцы собак, напавших на девочку, уже найдены. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.