Грабитель отобрал сумочку у советника Грефа

В Санкт-Петербурге была ограблена советник председателя Сбербанка Германа Грефа. Женщина выходила из своего дома, когда неизвестный подъехал к ней на машине и вырвал из рук сумочку.

В итоге пострадавшая лишилась телефона, кошелька с крупной суммой денег, а также семи карт различных банков. Общая сумма ущерба составила порядка 330 тысяч рублей, передает портал Konkretno.ru.