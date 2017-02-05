Грабитель отобрал сумочку у советника Грефа

Организаторы обещают самое зрелищное и незабываемое мероприятие
По факту оскорбления чувств верующих возбуждено уголовное дело
В Санкт-Петербурге была ограблена советник председателя Сбербанка Германа Грефа. Женщина выходила из своего дома, когда неизвестный подъехал к ней на машине и вырвал из рук сумочку.
В итоге пострадавшая лишилась телефона, кошелька с крупной суммой денег, а также семи карт различных банков. Общая сумма ущерба составила порядка 330 тысяч рублей, передает портал Konkretno.ru.
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Она подчеркнула, что это было не спонтанное решение
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