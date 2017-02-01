В ЗАГСе Петербурга у итальянского жениха украли невесту

Настоящие итальянские страсти разыгрались в ЗАГСе Санкт-Петербурга. Семья невесты не смогла смириться с ее выбором и украла ее у жениха-иностранца.

Известно, что 28-летняя петербурженка Екатерина Москалева познакомилась с 34-летним итальянцем на отдыхе в Тайланде. Вскоре пара начала встречаться, а через какое-то время Риккардо Регендзани сделал девушке предложение.

Свадьбу решили сыграть в конце января. Однако семья Екатерины не поверила в искренние намерения Риккардо, решив, что цель мужчины – получить право на квартиру Екатерины в Санкт-Петербурге, пишет Life.ru.

Решив сорвать торжество, родственники невесты приехали в ЗАГС и, избив итальянца, похитили ее. Сам Риккардо в шоке от случившегося. Мужчина утверждает, что совершенно не планировал покушаться на собственность возлюбленной.

"Я приехал в Россию красть чужую собственность? Я решил жениться по российским законам, не по итальянским. Если Кэтрин захочет со мной развестись, то сможет это сделать без моего присутствия: просто придёт в суд и подаст заявление на развод, а через месяц будет свободна", – пояснил Риккардо.

По словам итальянца, родные Екатерины не только сорвали свадьбу, но и написали на него заявление в полицию, утверждая, что он яко бы на них напал. Позже, правда, заявление было отозвано.

Однако пообщаться с девушкой Риккардо до сих пор не удалось. Екатерина не отвечает на звонки. Мужчина предполагает, что ей не разрешают выходить на связь родные. Впрочем, итальянец не теряет надежды, что Екатерина все-таки позвонит ему и прояснит ситуацию.

"Я готов сделать все, поскольку хочу быть с Кейт. Я хочу быть честным. Пусть Катерина сама мне скажет, что хочет прекратить наши отношения, что наше знакомство было ошибкой. Но эти слова я хочу услышать от нее", – сокрушенно заявил Риккардо.