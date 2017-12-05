Молодую пару ударило током в комнате матери и ребенка под Москвой

Во время прогулки по парку Толстого в подмосковных Химках молодая пара решила зайти в комнату матери и ребенка. Первой на ступеньки запрыгнула собака по кличке Шпиля. Она тут же начала лаять и скулить. Затем руку на выступ положил мужчина, который почувствовал сильный удар током. "С одной стороны, хорошо, что туда попал первый муж с собакой, а не я заехала туда с коляской. Благо муж вовремя среагировал и сам отпрыгнул", – цитирует телеканал "360" супругу пострадавшего. Произошедшее оказалось результатом вмешательства вандалов. Их личности устанавливает полиция.
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