Голая хозяйка вечеринки соблазнила наряд полиции

Шумная вечеринка в одном из домов Нижнего Новгорода окончилась скандалом и служебной проверкой. Вызванный соседями, которым мешали спать гуляки, наряд полиции сам остался на "вписке".

Сообщение о нарушении общественного порядка поступило от пенсионерки из дома на Советской улице в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Она пожаловалась на то, что молодежь в соседней квартире устроила вечеринку.

Вскоре по указанному адресу прибыл наряд полиции. Бдительная пенсионерка подглядывала в дверной глазок и выяснила: вместо того, чтобы навести порядок, стражи порядка с удовольствием присоединились к празднику.

Соседи снова стали звонить в дежурную часть. Однако их требования остались без ответа: сотрудник полиции заявил, что наряд побывал по адресу вызова и нарушений не обнаружил.

Поскольку бурное веселье к этому времени подняло на ноги весь подъезд, разбираться с хозяевами вечеринки отправилась целая делегация жильцов дома. На лестничной клетке у квартиры они увидели дорожный знак "Парковка запрещена" и спящего пьяного молодого человека, накрытого полицейской курткой.

Дверь открыла полуобнаженная девушка в обнимку с выдранным саженцем липы. За ее спиной в квартире, по словам жильцов, находился разбитый паркомат. Увидев разъяренную толпу, хозяйка захлопнула дверь. Шум прекратился только к 06:00. По заявлению граждан правоохранительные органы проверяют все факты, передает Life.ru.

Как писали Dni.Ru, накануне в Нижнем Новгороде произошел трагичный случай. Иномарка врезалась в толпу пешеходов, сообщает Newsnn.ru. В результате ДТП погибла девушка, еще двоих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. По сообщениям очевидцев, водитель автомобиля был пьян.

