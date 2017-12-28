Убивший судебного пристава бутылкой должник попал за решетку

Суд Свердловской области вынес приговор Виталию Сиволапу. Мужчину осудили за убийство судебного пристава.

Бизнесмена приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Столь "мягкое" наказание объясняется тем, что Сиволап совершил преступление ненамеренно: в октябре 2016 года мужчина выкинул из окна дома своей тещи, задолжавшей множество денег, бутылку виски, которая попала в голову судебного пристава Сергея Дмитриева, сообщает Znak.com.

Через несколько месяцев мужчина скончался. Спустя несколько дней после смерти пристава Сиволапа взяли под стражу. Его вина была доказана только с помощью следов ДНК на бутылке, прервавшей жизнь Дмитриева. В ходе расследования уголовного дела проводился целый комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. В частности, допрошены порядка 60 свидетелей, назначены и проведены судебные медицинская, генетическая, дактилоскопическая, трасологическая и компьютерно-техническая экспертизы.

Кроме того, Сиволапа обвиняли и в злостном уклонении от погашения задолженности перед бизнесменом Владимиром Ромасом в размере 4,5 миллиона рублей. Кредитор рассказал, что одолжил Сиволапу деньги еще в 2003-м. Тогда Ромас занимался строительством, его компания "Домострой" участвовала в застройке Ботанического микрорайона. Сиволап, в свою очередь, работал на Ромаса, занимался реализацией построенной недвижимости и менял квартиры на необходимые стройматериалы. 3,2 миллиона рублей предназначались для закупки стройматериалов. По словам Ромаса, ни стройматериалов, ни денег назад он так и не получил.