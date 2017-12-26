Мать убила младенца водкой

Жительнице Челябинской области грозит немалый срок за убийство собственного ребенка. Женщина отравила младенца водкой, пытаясь усыпить.

Дело 39-летней жительницы села Русская Теча передано в суд Красноармейского района Челябинской области. Ее обвиняют в неумышленном убийстве полугодовалого сына.

Трагедия произошла в мае 2017 года. Многодетная мать дала грудничку, который проснулся в три часа ночи, чайную ложку водки. Процедура в течение ночи повторилась – только водку уже налили в бутылочку. В итоге малыш скончался от острого отравления алкоголем. Экспертиза показала, что в его организм поступило около 33,86 миллилитра чистого этилового спирта.

Женщине предъявлены обвинения по статье о причинении смерти по неосторожности. А также ее обвинили по статье 156-й – "Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением". Как выяснилось во время расследования, нерадивая мать неоднократно пользовалась этим методом, чтобы "успокоить" малыша.

В семье еще двое детей – девятилетняя девочка и мальчик от другого отца. Полугодовалый малыш был ребенком нового сожителя женщины, который в то время находился в отъезде. Подсудимая вину признала полностью и просила рассмотреть дело в особом порядке, пишет URA.RU.

Около недели назад в Ростовской области госпитализировали шестилетнего ребенка после отравления водкой. Мальчик самостоятельно открыл холодильник и взял бутылку со спиртным, пока на кухне не было родителей. Он сделал несколько глотков, после чего ему стало плохо. Родные вызвали скорую помощь. В клинике врачи поставили пострадавшему капельницу – по словам медиков, ребенку повезло, что он не оказался в алкогольной коме.