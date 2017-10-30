Безработный россиянин убил старушку ради водки и 200 рублей

В Архангельской области 29-летний безработный убил 70-летнюю женщину. В совершении преступления он сознался сам, передает Flashnord.

На убийство мужчина решился из-за бутылки водки и 200 рублей. По словам злоумышленника, он пришел к местной жительнице, чтобы попросить денег в долг. Получив отказ, нанес ей два удара ножом в область грудной клетки, после чего забрал водку и денежные средства.