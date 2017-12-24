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Подробности жуткой расправы над юной студенткой в Новосибирске

Фото: GLOBAL LOOK press/ Sergey Kovalev
На обочине дороги рядом с лесным массивом на Софийской улице в Новосибирске было обнаружено тело 19-летней девушки. Стали известны жуткие подробности жестокой расправы над юной красоткой.
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С заявлением о пропаже 19-летней студентки ее родственники обратились в полицию еще 21 декабря. Сообщается, что в тот день она отправилась в Сибирский университет потребительской кооперациии (СибУПК), после чего перестала выходить на связь.

Тело девушки обнаружили 23 декабря. По предварительным банным, злоумышленники изнасиловали студентку, а затем задушили ее. Тело они обмотали скотчем и, положив в хозяйственную сумку, бросили на обочине дороги у лесного массива.

В день исчезновения девушка сказала родным, что хочет устроиться работать гувернанткой в коттедж. Однако у оперативников, после изучения переписки и социальных сетей студентки, возникли подозрения, что речь шла не об услугах домработницы.

"Была найдена ее переписка с так называемым работодателем. Только там вопросы странные, похоже, все-таки речь шла не о клининге. Например, в по этому объявлению брали только модельных девушек юного возраста", – цитирует сайт "Комсомольская правда" представителя правоохранительных органов Новосибирска.

Вдобавок ко всему, анкету девушки нашли на специализированном сайте, где красивые, но не обремененные специальными знаниями дамы ищут богатых спутников жизни на вечер или более продолжительный период времени. Ее страница в Instagram пестрит откровенными снимками, а в "ВКонтакте" даже есть ролик-презентация в стиле ню, демонстрирующий зрителям все достоинства юной красотки.

Подозреваемых в совершении жестокого преступления – двух молодых людей 28-лет – уже задержали. Один из них уже проходил по делу об изнасиловании, однако тогда его спас дорогостоящий адвокат.

Также оперативники выяснили, что жертв злодеев могло быть больше. "Еще есть девушка, которую они также выманивали путем найма на работу, также речь шла о наведении порядка в коттедже. Похоже, это просто зашифрованный вызов на все эти дела, может, там эротические съемки велись или еще что-то. Но вторая девушка на встречу с этими работодателями не явилась", – рассказал представитель правоохранительных органов.

"А Катерина пошла, села к ним в машину, они повезли ее в Советский район. По дороге между парнями и девушкой случилась ссора. Они вывезли ее в район ОбьГЭСа, спустя несколько часов молодые люди оттуда вернулись, а она осталась – нашли ее уже мертвой в сумке", – заключил он.

Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье "Убийство". Кроме того, следователи намерены обратить внимание на прошлое дело об изнасиловании, которое всплыло в биографии одного из подозреваемых. Не исключено, что расследование по нему будет начато заново.

24 декабря 2017, 15:24

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