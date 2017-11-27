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Общество

Россиянам с ВИЧ разрешат усыновлять детей

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexey Myakishev
В Минздраве готовят законопроект, разрешающий ВИЧ-инфицированным россиянам усыновлять детей или брать их под свою опеку. Планируется, что соответствующие изменения в закон будут внесены ко второму кварталу 2018 года.
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Сначала Минздрав, Минобрнауки, Минтруд и Роспотребнадзор составят перечень заболеваний, при которых человек не сможет усыновить ребенка, взять его под опеку или в приемную семью. Далее будет разработан документ, согласно которому все эти возможности будут разрешены людям с ВИЧ-инфекцией. 

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По мнению директора Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадима Покровского, не стоит ограничивать желание пациентов с ВИЧ быть родителями, передает Life.ru. По словам эксперта, нет никакой опасности заражения детей или того, что инфицированные пациенты не смогут их воспитать. 

"Важно, чтобы инфицированные приемные родители принимали терапию. Только тогда они в целом ничем не будут отличаться от других и проживут столько же, сколько и здоровые", – подчеркнул Покровский. 

Как отмечает издание, на данный момент в России живут около 900 тысяч людей с ВИЧ. Количество новых случаев заражения растет, однако темпы роста заболеваемости в стране постепенно снижаются.

 

27 ноября 2017, 09:16

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