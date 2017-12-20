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Регионы

Жители села отвоевали у чиновников полувековую елку

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В селе Выльгорт, расположенном в республике Коми, жители спасли от смерти полувековую ель. Дерево намеревались срубить чиновники, чтобы установить ее на площади к Новому году, пишет Flashnord.

Разрешение срубить одну из двух елей, которые растут возле станции скорой медицинской помощи, подписала заместитель руководителя администрации села. Данное решение было аргументировано тем, что разросшееся дерево мешает проезду спецтехники.

В защиту ели первыми выступили медики, позже к ним присоединились местные жители. В итоге всем селом дерево спасли.

20 декабря 2017, 14:05

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