Авиаклуб в Кубинке открыл двери для школьников

На территории авиаклуба ДОСААФ в Кубинке 16 декабря состоялся день открытых дверей, посвященный 85-й годовщине основания аэродрома "Кубинка". Участие в данном мероприятии приняли более 40 школьников из Кубинской СОШ №1 имени Героя России Ткаченко и Старогородковской средней школы.



Также на день открытых дверей пришли официальные лица и ветераны вооруженных сил. Среди них – заместитель председателя ДОСААФ России В.А. Ретунский, Герой Российской Федерации В. Р. Алимов, генерал-полковник Б.Ф. Корольков, заслуженные военные летчики России В. П. Басов и А.Н. Кутузов, руководитель аппарата "Клуба военачальников РФ" Н.А. Дерябин.



Ребятам показали, как выглядят самолеты авиаклуба, как они устроены изнутри и рассказали о профессии летчика. Также в рамках мероприятия был проведен круглый стол на тему привлечения молодежи и юнармейцев к авиационным и техническим видам спорта на базе Кубинского АТСК. Участники мероприятия обсудили важность довоенной подготовки молодежи по авиационным и техническим видам спорта на базе ДОСААФ России, а также перспективы дальнейшего аэродрома.

"Кубинский АТСК ДОСААФ России", в создании которого активное участие принимали ветераны пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи", на протяжении 10 лет осуществляет подготовку спортсменов, летчиков, парашютистов, многие из которых впоследствии стали профессиональными защитниками нашей Родины: военными летчиками, десантниками. Многие ребята выразили желание посетить клуб еще раз и принять участие в тренировочных полетах.

Как ранее сообщали в ДОСААФ, клуб в Кубинке – один из лучших в структуре, и он полностью готов к функционированию. За время работы клуба по программе обучения было подготовлено 88 летчиков-спортсменов. Всего в авиапарке учреждения имеется 11 самолетов и 1 вертолет, в том числе 5 самолетов Як-52, 1 самолет Ан-2 и ряд других.

Клуб входит в структуру общественно-государственной организации ДОСААФ и включен в так называемый перечень совместного базирования, утвержденный распоряжением правительства. Отметим, что именно в "Кубинке" находятся прославленные пилотажные группы "Стрижи" и "Русские Витязи", имена которых известны всему мировому сообществу.