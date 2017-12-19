Между Москвой и Петербургом пропала фура с шоколадом

По дороге из Москвы в Санкт-Петербург пропал грузовик с шоколадом и кормом для животных, передает РИА ФАН. Сообщается, что фура должна была прибыть на склад в поселке Ям-Ижора в Ленинградской области. Водитель на связь не выходит, местоположение грузовика неизвестно. Директор транспортной компании направил заявление в полицию.