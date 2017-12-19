В Новокузнецке улицу залило холодной водой

Утром 19 декабря в нижней части Томского проезда в городе Новокузнецк Кемеровской области на чугунном водопроводе произошла авария, передает RT. В результате на проезжую часть Заводского моста стала выливаться холодная вода. Утечка была ликвидирована спустя чуть больше часа. Глава города Сергей Кузнецов взял проведение ремонтных работ на контроль.