В Новокузнецке улицу залило холодной водой

Утром 19 декабря в нижней части Томского проезда в городе Новокузнецк Кемеровской области на чугунном водопроводе произошла авария, передает RT. В результате на проезжую часть Заводского моста стала выливаться холодная вода. Утечка была ликвидирована спустя чуть больше часа. Глава города Сергей Кузнецов взял проведение ремонтных работ на контроль.
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