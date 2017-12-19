В Подмосковье задержали банду серийных грабителей

В Наро-Фоминске полиция задержала банду серийных грабителей, которые успели обчистить дома местных жителей на 1,2 миллиона рублей, передает "Подмосковье сегодня". "Злоумышленники незаконно проникали в частные дома и, применяя насилие к жильцам, похищали денежные средства и ювелирные украшения", – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД. Задержаны четверо членов банды. Личности других фигурантов дела устанавливаются.

Полицейская операция попала на видео, передает телеканал "360". Запись опубликовал паблик соцсети "ВКонтакте" Hue. Сообщается, что вычислить грабителей смогли при помощи камер наружного наблюдения.