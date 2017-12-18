Под Владимиром школьника раздавило бетонной плитой

Сотрудники правоохранительных органов Владимирской области устанавливают обстоятельства гибели 12-летнего жителя города Вязники. По предварительным данным, мальчика раздавило бетонной плитой в заброшенном здании.
Предположительно, постройка находится в собственности муниципальных властей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Бывших супругов будут "выжимать до последней капли"
Некоторые полагают, что с годами она становится похожа на престарелого трансвестита
Привлекательный мужчина оказался учеником теледивы
Актриса дала большое интервью