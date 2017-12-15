Вернувшаяся с работы женщина нашла мертвыми семью и кота

Трагедия произошла в Татарстане 13 декабря. В городе Чистополе пришедшая домой местная жительница обнаружила мертвых мужа, сына и кота.

Перед смертью 23-летний молодой человек позвонил матери на работу и пожаловался на плохое самочувствие питомца. Затем связь неожиданно оборвалась.

Женщина заподозрила неладное и решила перезвонить находившемуся дома супругу и уточнить, все ли в порядке. Известно, что 52-летний мужчина успел ответить "Алло", после чего, как и в случае с сыном, последовали длинные гудки.

Она отнесла произошедшее к перебоям со связью и не придала особого значения, сообщает Life.ru. Вернувшись домой, женщина обнаружила страшную картину. Ее супруг, сын и кот лежали на полу без признаков жизни.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчин и животного. По предварительной версии, они погибли от отравления угарным газом. Следователи изучают обстоятельства трагедии. В ходе расследования правоохранители выяснят, кто может быть виновен в их кончине. Похоронят погибших 15 декабря.

Напомним, в октябре этого года в Светлогорске в Калининградской области по факту отравления газом двух слесарей в канализационном колодце возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны труда. Работники проводили очистку городской канализации. Один слесарь скончался в реанимации.