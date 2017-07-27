В Москве задохнулись четверо рабочих

Четверо рабочих насмерть отравились газом при прокладке труб в канализации рядом с детским садом на Индустриальной улице в поселке Щербинка в Новой Москве, передает телеканал "360". Возбуждено уголовное дело, обстоятельства ЧП выясняются. "В рамках расследования уголовного дела следствие даст правовую оценку действиям должностных лиц подрядной организации", – сообщила представитель пресс-службы столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова.