Хулиганы с нунчаками устроили драку в метро Петербурга

На станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге произошла массовая драка. Трое хулиганов с ножом и нунчаками набросились на мужчину и вытолкнули его из вагона поезда. Затем они избили еще одного пассажира.

Двух нападавших удалось задержать по горячим следам, передает Flashnord. Их подельник объявлен в розыск, ведется следствие.