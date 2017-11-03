Под Оренбургом пьяный водитель устроил смертельное ДТП

В поселке Энергетик Новоорского района Оренбургской области пьяный водитель на автомобиле Honda сбил трех пешеходов на обочине дороги, передает Life.ru. От полученных травм 16-летний юноша скончался на месте. Две 54-летние женщины были доставлены в больницу.
Виновник аварии скрылся. Позже его задержали правоохранители.
Он принимал лекарства, несовместимые с алкоголем
Его поступок едва не поставил крест на "Брате 2"
Российская теннисистка похвасталась снимками с морского побережья
Сегодня, 3 ноября, у спортсмена юбилей