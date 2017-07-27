В Абхазии рухнул самолет с россиянами

На территории Абхазии близ Пицунды разбился пассажирский легкомоторный самолет. В результате происшествия погибли три человека, передает "Газета.ru".
Воздушное судно принадлежало авиаклубу "Седьмое небо". Все погибшие оказались россиянами. Sputnik публикует список жертв трагедии:
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