В Нижегородской области загорелся завод "Лукойла"

Днем 5 октября в Нижегородской области на нефтеперерабатывающем заводе компании "Лукойл" случился пожар. В результате происшествия погибли четыре человека.

"Это сотрудники подрядной организации", – сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Кстовского района, на территории которого расположено предприятие. На месте трагедии работают сотрудники МЧС, передает "Газета.ru".

