В Домодедово пропала продавщица картофеля

Полиция Московской области разыскивает жительницу Рязани и ее гражданского мужа, которые пропали в Домодедово, передает РИА ФАН. В Подмосковный город женщина приехала, чтобы торговать картофелем. Сообщается, что проверка была начата по материалам местного издания "Подмосковье сегодня", сообщившего об исчезновении пары.