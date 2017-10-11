В Домодедово пропала продавщица картофеля

Полиция Московской области разыскивает жительницу Рязани и ее гражданского мужа, которые пропали в Домодедово, передает РИА ФАН. В Подмосковный город женщина приехала, чтобы торговать картофелем. Сообщается, что проверка была начата по материалам местного издания "Подмосковье сегодня", сообщившего об исчезновении пары.
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