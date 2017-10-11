Помор с детьми три года грабил магазины и отделения почты

В Архангельской области готово к передаче в суд уголовное дело в отношении четырех местных жителей, передает Flashnord. Следствием установлено, что 45-летний житель поселка Катунино создал организованную преступную группу, к участию в которой привлек трех несовершеннолетних. На протяжении трех лет они похищали деньги, продукты и промышленные товары из магазинов и почтовых отделений в разных районах области. Сумма ущерба оценивается в более чем 800 тысяч рублей. Во время допросов обвиняемые частично признали свою вину.