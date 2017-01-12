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Выдра рассмешила Сеть танцем под балалайку
В Сети появилось смешное видео, на котором выдра танцует под балалайку и даже подпевает. Небольшой концерт пушистого хищника засняли посетители зоопарка. По словам очевидцев, забавный номер продолжался в течение 20 минут, передает НСН. Пользователей Сети, как и свидетелей, выступление зверька не оставило равнодушными. "Респект выдре!!! Респект бабке с балалайкой! Челябинск жги!!!!!!!!!!!!!", – написали в комментариях к видео.
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