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Выдра рассмешила Сеть танцем под балалайку

Фото: GLOBAL LOOK press
В Челябинском зоопарке обитает необычная выдра. Животное развлекает посетителей, танцуя под балалайку.
прочитано 17 раз

В Сети появилось смешное видео, на котором выдра танцует под балалайку и даже подпевает. Небольшой концерт пушистого хищника засняли посетители зоопарка. По словам очевидцев, забавный номер продолжался в течение 20 минут, передает НСН. Пользователей Сети, как и свидетелей, выступление зверька не оставило равнодушными. "Респект выдре!!! Респект бабке с балалайкой! Челябинск жги!!!!!!!!!!!!!﻿", – написали в комментариях к видео. 

Автор: Людмила Фоканова12 января 2017, 20:06

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