Выдра рассмешила Сеть танцем под балалайку

В Челябинском зоопарке обитает необычная выдра. Животное развлекает посетителей, танцуя под балалайку.

В Сети появилось смешное видео, на котором выдра танцует под балалайку и даже подпевает. Небольшой концерт пушистого хищника засняли посетители зоопарка. По словам очевидцев, забавный номер продолжался в течение 20 минут, передает НСН. Пользователей Сети, как и свидетелей, выступление зверька не оставило равнодушными. "Респект выдре!!! Респект бабке с балалайкой! Челябинск жги!!!!!!!!!!!!!﻿", – написали в комментариях к видео.