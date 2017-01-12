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Сломавший алкотестер челябинец стал поводом для шуток

Фото: GLOBAL LOOK press
Забавное происшествие, случившееся на Урале, стало предметом шуток в соцсетях. Интернет-пользователи активно обсуждают челябинца, оставившего вытрезвитель без оборудования.
прочитано 520 раз

Инцидент случился в одном из вытрезвителей Челябинска. Туда был доставлен местный житель, приемщик металла Егор, который, судя по внешним признакам, выпил значительно больше положенного. Тем не менее, достоверно установить степень опьянения не удалось – алкотестер внезапно вышел из строя.

"Точно пил?" – спрашивает удивленный врач только недавно открывшегося вытрезвителя. Алкотестер не смог определить степень опьянения сурового челябинца даже с третьей попытки.

Сам Егор утверждал, что выпил три литра водки. Сотрудники учреждения предположили, что своим дыханием мужчина вывел алкотестер из строя. Им ничего не оставалось делать, как отправить его спать в одну из палат.

История с суровым челябинцем стала поводом для множества шуток в социальных сетях. Некоторые интернет-пользователи предположили, что причиной инцидента стала суперспособность подвыпившего приемщика металла.

Тем не менее, руководитель учреждения опроверг информацию о том, что алкотестер можно вывести из строя подобный образом. Более того, по словам врача, показания в итоге удалось получить. "Сначала прибор ничего не показал – возможно, пациент неправильно выдохнул или вообще втянул воздух в себя. Со второго раза всё сработало", – цитируют специалиста "Аргументы и факты".

12 января 2017, 19:23

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