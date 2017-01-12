Сломавший алкотестер челябинец стал поводом для шуток

Забавное происшествие, случившееся на Урале, стало предметом шуток в соцсетях. Интернет-пользователи активно обсуждают челябинца, оставившего вытрезвитель без оборудования.

Инцидент случился в одном из вытрезвителей Челябинска. Туда был доставлен местный житель, приемщик металла Егор, который, судя по внешним признакам, выпил значительно больше положенного. Тем не менее, достоверно установить степень опьянения не удалось – алкотестер внезапно вышел из строя.

"Точно пил?" – спрашивает удивленный врач только недавно открывшегося вытрезвителя. Алкотестер не смог определить степень опьянения сурового челябинца даже с третьей попытки.

Сам Егор утверждал, что выпил три литра водки. Сотрудники учреждения предположили, что своим дыханием мужчина вывел алкотестер из строя. Им ничего не оставалось делать, как отправить его спать в одну из палат.

"Пьяный житель Челябинска сломал алкотестер своим дыханием"



Кажется мы стали забывать кузницу героев России - Челябинск — Сталингулаг (@StalinGulag) 12 января 2017 г.

История с суровым челябинцем стала поводом для множества шуток в социальных сетях. Некоторые интернет-пользователи предположили, что причиной инцидента стала суперспособность подвыпившего приемщика металла.

новость : пьяный житель Челябинска сломал своим дыханием алкотестер. Не метание молний,конечно, но тоже неплохая суперспособность. #людиикс — Травкин (@enotobene) 12 января 2017 г.

Тем не менее, руководитель учреждения опроверг информацию о том, что алкотестер можно вывести из строя подобный образом. Более того, по словам врача, показания в итоге удалось получить. "Сначала прибор ничего не показал – возможно, пациент неправильно выдохнул или вообще втянул воздух в себя. Со второго раза всё сработало", – цитируют специалиста "Аргументы и факты".