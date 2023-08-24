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ГК "КОРТРОС" построит офисный комплекс в Пресненском районе Москвы

ГК "КОРТРОС" построит офисный комплекс в Пресненском районе Москвы
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Всего в новом комплексе будет доступно 162 рабочих места.

Власти российской столицы выдали разрешение на строительство суперсовременного общественно-делового комплекса в Пресненском районе Москвы. Проект реализует ГК "КОРТРОС".

Застройщик в скором времени приступит к работам по адресу: Шмитовский проезд, владение 39 строения 4, 5, 6, 12, 13, 16, 17. Офисный центр займет пять этажей жилого комплекса Headliner.

Как рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, со второго по пятый этаж ЖК расположатся офисные помещения. На первом этаже обустроят комьюнити-центр, в котором откроется коворкинг с общедоступной wi-fi зоной.

"Создание гармоничной застройки с жилыми корпусами, рабочих мест и общественных пространств – одна из задач, на которой акцентирует внимание мэр Москвы Сергей Собянин", – отметила глава ведомства.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что новый офисный комплекс совокупно займет территорию площадью порядка четырех тысяч квадратных метров.

Примечательно, что ГК "КОРТРОС" ориентирован на потребности москвичей. Застройщик планирует создать специальное пространство для жителей близлежащих домов. По славам Игоря Войстратенко, там местные жители смогут удаленно поработать, пообщаться и отдохнуть.

Подсобные и технические помещения расположатся на подземном уровне жиленого комплекса. На первом этаже обустроят кафе и отдельные вестибюли для VIP-офисов.

На офисных этажах планируется также разместить переговорные зоны и комнаты отдыха. Всего в новом комплексе будет доступно 162 рабочих места. На прилегающей территории застройщик проведет благоустройство.

24 августа 2023, 16:22
Фото: Москомстройинвест
stroi.mos.ru✓ Надежный источник

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