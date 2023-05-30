Где сильнее всего подорожали апартаменты

В топ-5 столичных районах цены выросли на 25%.



Апартаменты нередко приобретаются как более дешевый аналог квартиры (за счет мелкой нарезки), так и с целью дальнейшей перепродажи. В некоторых районах Москвы зафиксирован резкий рост цен на апартаменты. Так, в топ-5 районах средние цены всего за год увеличились на четверть.



Сильнее всего подорожали апартаменты в районе Хорошевский – на 37,3%, до 589 тыс. рублей за "квадрат". На 31,5% выросли средние цены в районе Филевский парк, где средняя стоимость кв. м теперь составляет 557 тыс. рублей.

Более чем на 19% подорожали апартаменты в районе Тверской (1,5 млн рублей за кв. м) и Замоскворечье (629 тыс. рублей). В Ясенево средняя стоимость лотов выросла на 18%, до 334 тыс. рублей.

Однако рост цен может быть обусловлен разными причинами. Например, в районе Хорошевский на рынке появились проекты, где предлагаются лоты меньшей площади (в них цена кв. м всегда выше) и с отделкой. В Ясенево же подорожали апартаменты в составе одного проекта, за счет роста строительной готовности. Именно этот показатель важно учитывать потенциальным инвестиционным покупателям.