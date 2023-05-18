Как оформить дешевую ипотеку на дом

Иноагент Галкин обратился в суд Москвы Тесты Барецкий анонсировал конкурс в замке Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Облупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похоронОблупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похорон Пугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны ЮдашкинаПугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны Юдашкина Охлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула странуОхлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула страну Названа баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон ЮдашкинаНазвана баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон Юдашкина

Лента новостей

Четверг 18 мая

02:36Как оформить дешевую ипотеку на дом 00:08Врач назвала неочевидные признаки болезни сердца 23:01Какие вредные привычки могут спровоцировать инсульт 22:40Почему Ивлеева переписала бизнес на фоне проверок блогеров? Ответил юрист 22:00В центре Москвы за драку задержали бывшего участника "Дома-2" 19:30Волочкова рассказала о вспыльчивости обвиненного в избиении жены бывшего возлюбленного 17:30"Получила тут прощение": подробности долгожданного возвращения на Родину жены иноагента Пугачевой 17:00Москвичей предупредили о резком похолодании в выходные 16:20Психолог: Гуф и его жена находятся в созависимых отношениях 15:25Эмоциональные качели: Айза обиделась на Гуфа после его примирения с женой 14:57Все из-за земельного участка: конфликт в Ленобласти закончился убийством чиновника 14:39Опасный груз: в Домодедово задержан пассажир с колодой радиоактивных карт 14:34Депп сорвал бурные овации в Каннах после развода с Херд 14:15На Новодевичьем кладбище сообщили о случившемся с могилой кремированной Ирины Антоновой 13:58Стилист назвал ошибки в образе Виктории Бони на красной дорожке Каннского кинофестиваля 13:52Помолодевшую Варум приняли за подругу дочери 13:16Известный психолог назвала причину краха брака Гагариной 12:47До слез: Шифрину передали неизвестное предсмертное послание умершего в 1995-м отца 11:25Московский суд заочно арестовал продюсера Роднянского* и режиссера Вырыпаева 11:19Дети Прилучного трогательно ухаживают за новорожденным братом 10:46В каких городах России упали цены на частные дома – список 10:20Боня пригласила Собчак на Каннский кинофестиваль 09:52В Сети обсудили причины творческого отпуска Козловского 09:30Галкина* и Слепакова** предложили судить по статье "Измена Родине" 08:50"На любой вкус": у вдовы Этуша на стол подаются кошки 08:00В России сделали первую татуировку по эскизу нейросети 06:24Необычные действия горбатых китов попали на видео 04:17Игры, мультики, песни: как выучить легко и просто английский язык с ребенком за одно лето? 02:05В каком возрасте делать ринопластику? 00:12Для себя, удовольствия и высокого уровня жизни: 5 причин выучить испанский язык 22:13"Только не гробьте свое здоровье": Лабковский сравнил ЕГЭ с похоронами 21:20"Деструктивный образ жизни": бросающая школу дочь Глюкозы хочет внимания 20:15Дешевый способ приготовить окрошку: рецепт на все времена 19:16"Люди ринулись на быстрое обогащение": подставу вокруг Елены Блиновской подозревает психолог 18:13Как уговорить ребенка поехать на дачу: советы специалистов 17:10"Мы выглядим неестественно": Маликов критично взглянул на ровесников с молодежной музыкой 15:56Врач предупредил о вреде гречки для одной категории людей 15:20Ипотеку чаще всего оформляют на "вторичку" 15:00Skywell ET-5: в небе все хорошо 14:50В ангаре на Южнопортовой улице произошло возгорание прессованной бумаги 14:40Группа "Воровайки" может выступить в замке Пугачевой 14:10Малахов ответил на слухи о его съемках в рекламе порошка 13:20В Москве на Каширском шоссе столкнулись пассажирский автобус и два автомобиля 12:20Лолита сообщила о своем диагнозе, который отказался лечить врач 12:00Диабет прогрессирует: подробности состояния насквозь больной 74-летней Пугачевой 11:30Почему Юдашкин часто отказывался шить наряды для Королевой 10:44Скончалась советско-латвийская актриса Регина Разума 10:40Анфиса Чехова погасила ипотеку за полтора года и поделилась секретом 10:20Господи, помилуй: на могилах одиноких Вознесенской и Мягкова некому поставить памятники 10:00Где искать жилье для инвестиций в Москве
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Как оформить дешевую ипотеку на дом

Как оформить дешевую ипотеку на дом
116

Обзор льготных программ в сегменте ИЖС.

В сегменте частных домов второй год фиксируются рекордны по объему выдачи ипотечных займов. Средняя ставка в сегменте ИЖС сейчас составляет от 11%, однако в рамках одной из пяти льготных программ можно оформить кредит от 2%.

Самой узкоцелевой, но и при этом и самой доступной является Дальневосточная программа со ставками до 2% (а иногда и ниже). Данная ипотека актуальна для молодых семей, принимающих участие в госпрограмме «Дальневосточный гектар», а также ряда граждан, переехавших или работающих в субъектах ДФО. Максимальная сумма, на которую можно рассчитывать, составляет 6 млн рублей.

Наибольшим спросом в сегменте ИЖС пользуется семейная ипотека, действие которой продлено до середины следующего года. Ставка по программе не превышает 6%, лимит суммы для Москвы, Петербурга и прилегающих областей – 12 млн рублей, для других регионов – 6 млн рублей.

Ипотеку на дом также можно оформить в рамках льготной программы с господдержкой под 8%. Изначально такие займы предлагались лишь при покупке жилья в многоквартирных ЖК, но затем программа захватила и сегмент ИЖС. Пока льготная ипотека действует до середины 2024 года, возможно, в дальнейшем ее продлят. Главное преимущество – отсутствие особых требований (например, семейный статус или возраст) к заемщикам. Максимальные суммы кредита те же, что и по семейной ипотеке.

Для тех, кто хочет жить за пределами крупных городов, подойдет сельская программа под 3%. Можно взять кредит как на участок, на строительство, так и на покупку уже готового дома практически в любом населенном пункте с населением до 30 тыс. человек. Программа не распространяется на Московский регион и Петербург. Размер кредита составляет до 3-5 млн рублей, в зависимости от региона.

Наконец, работникам из сферы информационных технологий теперь доступна IT-ипотека. Но заемщик должен быть сотрудником компании, получившей аккредитацию в Минцифры РФ. Есть также требования по минимальной зарплате, возрасте, сроке работы. Годовая ставка – не более 5%.

18 мая 2023, 02:36
РБК✓ Надежный источник

По теме

Плюсы и минусы отмены льготной ипотеки

Менее 7% устраивает рыночная ипотека

В каких городах России упали цены на частные дома – список

В каких городах России упали цены на частные дома – список
Названы города, в которых заметно подешевела загородная недвижимость. В период пандемии спрос на загородную недвижимость серьезно вырос не только в России, но и во всем мире.

Ипотеку чаще всего оформляют на "вторичку"

Ипотеку чаще всего оформляют на "вторичку"
Только четверть сделок пришлась на новостройки. В апреле большинство ипотечных кредитов, выданных в России, было направлено на приобретение вторичных квартир – 69%.

Анфиса Чехова погасила ипотеку за полтора года и поделилась секретом

Анфиса Чехова погасила ипотеку за полтора года и поделилась секретом
Звезда рассказала, как ей удалось расплатиться за жилье в короткие сроки. Покупка собственной недвижимости – мечта многих людей.

Где искать жилье для инвестиций в Москве

Где искать жилье для инвестиций в Москве
В приоритете – районы с дефицитом новостроек. В Москве есть десять районов, в которых в последние десять лет не появилось ни одной новостройки.

Какое жилье доступно в Москве за 13-14 млн

Какое жилье доступно в Москве за 13-14 млн
Можно найти бизнес-класс даже недалеко от центра. Аналитики портала "Индикаторы рынка недвижимости" рассказали, какую квартиру можно приобрести в жилых комплексах класса "бизнес" в старых границах Москвы, располагая бюджетом в 13-14 млн рублей.

Продажи квартир в Новой Москве упали на 21%

Продажи квартир в Новой Москве упали на 21%
В "старой" Москве спрос снизился на 11% После ограничения ипотечных программ с околонулевыми ставками спрос на квартиры ожидаемо снизился.

Выбор читателей

16/05ВтрПочему Юдашкин часто отказывался шить наряды для Королевой 16/05ВтрДиабет прогрессирует: подробности состояния насквозь больной 74-летней Пугачевой 16/05ВтрЛолита сообщила о своем диагнозе, который отказался лечить врач 16/05ВтрГосподи, помилуй: на могилах одиноких Вознесенской и Мягкова некому поставить памятники 16/05ВтрСкончалась советско-латвийская актриса Регина Разума 16/05Втр"Деструктивный образ жизни": бросающая школу дочь Глюкозы хочет внимания