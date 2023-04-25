Менее 7% устраивает рыночная ипотека

Низким ставкам большинство предпочтут дешевое жилье.



Большинство потенциальных покупателей – 87% – выбирая между низкими ценами на квартиры и доступной ипотекой, предпочли бы первое. Лишь 13% участников опроса портала "Индикаторы рынка недвижимости" сообщили, что для них важнее дешевая ипотека.



Опрос показывает: многие граждане осознают, что дешевая ипотека не тождественна низким ценам на жилье. Доступными квартиры делает только низкая стоимость квадратного метра.

Текущие ставки в 11-12% по стандартным ипотечным программам устраивают менее 7% респондентов. Каждый пятый потенциальный покупатель согласен оформить кредит по ставке до 6% годовых. Более 39% респондентов хотели бы видеть ставки ниже 3% годовых.

Почти 21% респондентов отметили, что вообще не планируют брать жилье в ипотеку, даже если ставки снова будут близки к нулю. За год популярность данного ответа выросла на 4%.