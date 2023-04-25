Менее 7% устраивает рыночная ипотека

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Вторник 25 апреля

11:20Как оценить стоимость квартиры самостоятельно: инструкция 11:00"Я просто жил": Последние слова ушедшего после болезни Пьехи ранят до глубины души 10:40"Прекратить этот цирк!": почему страдающая из-за расизма Маркл пропустит коронацию Карла III 10:20Стоимость квартир в новостройках достигла потолка 10:00Менее 7% устраивает рыночная ипотека 10:00"Полюбил всех остальных": родившая для себя Орлова устроила скандал пустившемуся вразнос мужу 09:40Подсчитана средняя стоимость купленной в Москве вторичной недвижимости 09:20"Там осталось много ценных вещей": Брошенный Пугачевой замок в Грязи обжил простой народ 09:00"Разочарование": бросивший страну Киркоров сделал политическое заявление об отъезде 09:00Баскова крепко приложили из-за грандиозного провала 08:40Зависит ли чувство стиля от знака зодиака 08:20"Я теперь баба Гуфа": Айза подтвердила воссоединение с бывшим мужем после его развода 08:00"Есть это невозможно": Вставшая на защиту Урганта Собчак смешала с грязью новое шоу Воли 06:33Матерящиеся вороны запрессовали соперника – видео 04:21Объявлено о воссоединении группы "Тату" 02:09"Голод вынуждает": вышедшие к людям дикие хищники попали на видео 00:34"Самые жесткие меры": политик Тюльпанов призвал строго наказать Меладзе 21:58"Невероятно": Пресняков пустил слюну на Муцениеце на глазах у Подольской 21:19Скорая помощь не успела: Безутешная вдова скоропостижно скончалась на могиле Кобзона 20:53"Их история закончена": королеву блата и договорняков Пугачеву похоронили 20:09Связанных по рукам и ногам Харламова и Баскова нашли на Рублевке 19:36Жительница Череповца задушила своего ребенка мочалкой 19:26"Невосполнимая утрата": лидер "Алисы" Кинчев похоронил дочь 19:00Простые правила: почему у одних все мечты сбываются, а другие так и остаются мечтателями ни с чем 18:32Квартира в Майами с видом на океан, частный пляж, бассейн: на что Орбакайте променяла Россию 17:28Вот и сказочкe конец: Королева подала на развод из-за ненависти свекрови 17:16Как россияне косвенно финансируют ВСУ 16:30Двинул промеж ног: Новое "нападение" Филиппа Киркорова на журналиста 16:07 "На Украине уже все сделал": Киркоров пустил в свою квартиру бежавшего с родины нищего Зеленского 15:32"Это мой выбор": бросившая страну обманщица Брежнева поставила точку 15:20В Москве женщина убила новорожденного в туалете электрички 14:40Умер основатель "Кремлевского балета" 14:20На северо-востоке Москвы загорелась квартира 14:00Не доставайся же ты никому: дому уехавшей жены иноагента Пугачевой грозит снос из-за грубых нарушений 13:40"Синяки и отеки": Лицо сгоревшей заживо Бони показали вблизи 13:20Был на грани смерти: врачам удалось стабилизировать Костомарова 13:00Не отвертится: Суд заставил Бузову платить после публичных разборок 12:40Лишенного секса Верника застукали в объятиях молодого парня 12:20О времена, OMODA!.. 12:00Подозреваемая в беременности распухшая МакSим сделала заявление: Тщательно прятали от чужих глаз 11:40Названы плюсы и минусы двухуровневых квартир 11:24"Уже поженили": Решившийся на развод Бедрос Киркоров вывел в свет молодую спутницу 11:20Студии в Петербурге подорожали на 115% 10:40Не только ипотека: какие льготы можно получить для покупки жилья 10:30"Ну и позорище!": Возомнившую себя певицей Волочкову погнали со сцены под улюлюканье и гоготанье 10:20"Я женился на ней": Закрутивший роман 55-летний Киркоров проболтался о браке 10:00Метастазы в мозгу или старческое слабоумие: почему Лайма Вайкуле стала бредить наяву 09:40В России подорожала арендная недвижимость 09:20"Я уезжаю за границу": Скрытный Киркоров сделал громкое заявление об эмиграции 08:48Этуш с неба все видит: нашедшая молодого парня вдова лезет на стенку
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Менее 7% устраивает рыночная ипотека

Менее 7% устраивает рыночная ипотека
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Низким ставкам большинство предпочтут дешевое жилье.

Большинство потенциальных покупателей – 87% – выбирая между низкими ценами на квартиры и доступной ипотекой, предпочли бы первое. Лишь 13% участников опроса портала "Индикаторы рынка недвижимости" сообщили, что для них важнее дешевая ипотека.

Опрос показывает: многие граждане осознают, что дешевая ипотека не тождественна низким ценам на жилье. Доступными квартиры делает только низкая стоимость квадратного метра.

Текущие ставки в 11-12% по стандартным ипотечным программам устраивают менее 7% респондентов. Каждый пятый потенциальный покупатель согласен оформить кредит по ставке до 6% годовых. Более 39% респондентов хотели бы видеть ставки ниже 3% годовых.

Почти 21% респондентов отметили, что вообще не планируют брать жилье в ипотеку, даже если ставки снова будут близки к нулю. За год популярность данного ответа выросла на 4%.

25 апреля 2023, 10:00
Индикаторы рынка недвижимости✓ Надежный источник

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