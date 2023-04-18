Самые доступные лоты – в Зеленограде и ТиНАО.



Столичный рынок арендных квартир перенасыщен предложением, что неизбежно привело к падению цен. Так, за полгода аренда "однушек" подешевела на 7%, квартир с двумя и тремя комнатами – на 8%.



Самые доступные "однушки" в аренду предлагаются в Зеленограде, где средняя ставка аренды по итогам марта составила 27 тыс. рублей в месяц. В среднем за 30,7 тыс. рублей можно арендовать жилье в Новомосковском округе, но предложение в данной локации сильно ограничено.

Минимальная стоимость аренды "двушки" зафиксирована в Троицком округе – 34,7 тыс. рублей в месяц. За 35,6 тыс. рублей можно найти жилье в Зеленограде, за 41,2 тыс. рублей – в Новомосковском округе.

Арендовать "трешку" также выгоднее всего в Троицком округе, где средняя ставка аренды составляет 42,3 тыс. рублей. В бюджете до 50 тыс. рублей в месяц можно найти лотов Зеленограде и Новомосковском округе, до 60 тыс. рублей – в ВАО.

Зеленоград традиционно отличается низким ценником в связи с его удаленностью от МКАД и от станций метро. В Новой Москве несколько иная ситуация. Многие новые жилые комплексы, в которых уже появились арендные квартиры, расположены в пешей доступности от метро. Низкая же ставка объясняется меньшей площадью квартир по сравнению с жильем в домах старого фонда, представленного в округах внутри МКАД.