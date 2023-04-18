За полгода аренда однушек подешевела на 7%

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Вторник 18 апреля

06:08За полгода аренда однушек подешевела на 7% 04:27Предложение новостроек сократилось на 14% 02:17Тест: угадайте советский фильм по кадру со стюардессой или летчиком 00:02"Оргия кудахтанья и споров": злющая обиженка Маркл влепила Миддлтон смачный шлепок 22:00Волочкова сделала громкое заявление об аресте из-за долгов 21:20"Особой красотой не обладает": показавшую подарок от будущего мужа Бузову рассекретили 21:00Как спастись от аллергии весной 20:00Стоит: напяливший стринги Тарасов засветился на отдыхе с Омаровым 19:00Далеко ли бежал капитан Волконогов? Пираты и онлайн-прокат – как кино и Минкульт оказались в разных командах 17:20"Этот человек дышит музыкой!": молодой музыкант утер нос уходящему в прошлое Маликову 17:00Пришибленная горем Собчак побила Дарью Мороз на похоронах Богомолова 16:20Муж обвинил в изменах и наглотался таблеток: почему брак Валерии пошел под откос 16:00"Предательство": рванувший из Москвы Газманов потерял достоинство 15:40Матерь божья: изуродованной как зомби Пугачевой воткнули осиновый кол 15:20"Там уже все": Врачи не успели помочь Костомарову в критический момент 15:00"Вызов-2" будет снят на Луне": сенсационное заявление Эрнста о продолжении фильма с Пересильд 14:40"У Бузовой есть дети": обманувшую всех звезду “Дома-2” сдали с потрохами 14:20"Жалкое зрелище": Доживающий последние дни Меладзе бьется в страшном припадке 14:00"Давай, завязывай!": Эрнст отчитал припавшую к рюмке и сигаретам Пересильд 13:42Тридцать человек на место: Эрнста приняли в клуб космонавтов 13:20"Рекорд по количеству мужчин": женатый Воля сунул орган в трусики Волочковой 13:00Не знаем такую певицу: сбежавшую в Израиль жену иноагента Пугачеву предали анафеме в эфире 12:40"Все ясно без слов": Басков обсосал манящий ротик раздразнившей его Успенской 12:20"Мы вместе": 75-летний Алибасов проводит ночи с молодой домработницей 12:00Сделала дело: вдова Этуша присела под деревце прямо у могилы мужа 11:46Цены на отдых в Турции взлетели на 20-25% 11:20"Все обалдели": Совратившая Николаева Королева вышла с пузом из-за минутной близости 11:00Приличное жилье по бюджетным ценам: куда поехать летом на море 10:40Умерла звезда фильма "Обитаемый остров" 10:20Алла, найди врача в Израиле: изуродованный пластикой любимчик ищет помощи у Пугачевой 10:02"Жизнь дала трещину": Галкин* разрушил семью в день рождения Пугачевой 09:40Мумию неизвестной женщины обнаружили на крыльце дачи под Петербургом 09:20"Тяжело переживают": Потеря Костомарова после долгой борьбы потрясла семью 09:06Какие страны готовы отказаться от доллара – список 08:40Турция: 11 необычных и пугающих вещей 08:20Тест: каких "очкариков" из советского кино вы знаете? 08:00Чем опасна ринопластика? 06:08Овсяное печенье с ягодами: рецепт от Юлии Ковальчук 04:15Растим в себе здоровый эгоизм! 5 советов от психолога 02:08Как хирурги наживаются на пациентах в Инстаграм* 00:01"Втыкает свой хоботок": подцепившая юнца 62-летняя Малышева предалась отдыху на природе 22:10Звезда "Битвы экстрасенсов" о порче и проклятии: Не стоит воспринимать магию как шутку 20:06Не только Костомаров: кому из звезд ампутировали ноги 18:37Ничего святого: Встреча детей с обрубленным Костомаровым привела к жуткой грызне 17:23SHAMAN свалился пластом после новости о раке: Не могу 16:46"Ух и страшнючая": свежее фото Пугачевой без ретуши всполошило народ 16:06Адское пламя охватило лицо кричащей Долиной: Тронуло мгновенно 15:21"Я ее люблю": бывший увел Кудрявцеву у мужа после драки 13:39"Тьфу, срамота!": сбросившая халат Волочкова поздравила россиян с Пасхой в трусах 12:46"До слез": совместный хит Пугачевой и Урганта вызвал у публики истерику
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За полгода аренда однушек подешевела на 7%

За полгода аренда однушек подешевела на 7%
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Самые доступные лоты – в Зеленограде и ТиНАО.

Столичный рынок арендных квартир перенасыщен предложением, что неизбежно привело к падению цен. Так, за полгода аренда "однушек" подешевела на 7%, квартир с двумя и тремя комнатами – на 8%.

Самые доступные "однушки" в аренду предлагаются в Зеленограде, где средняя ставка аренды по итогам марта составила 27 тыс. рублей в месяц. В среднем за 30,7 тыс. рублей можно арендовать жилье в Новомосковском округе, но предложение в данной локации сильно ограничено.

Минимальная стоимость аренды "двушки" зафиксирована в Троицком округе – 34,7 тыс. рублей в месяц. За 35,6 тыс. рублей можно найти жилье в Зеленограде, за 41,2 тыс. рублей – в Новомосковском округе.

Арендовать "трешку" также выгоднее всего в Троицком округе, где средняя ставка аренды составляет 42,3 тыс. рублей. В бюджете до 50 тыс. рублей в месяц можно найти лотов Зеленограде и Новомосковском округе, до 60 тыс. рублей – в ВАО.

Зеленоград традиционно отличается низким ценником в связи с его удаленностью от МКАД и от станций метро. В Новой Москве несколько иная ситуация. Многие новые жилые комплексы, в которых уже появились арендные квартиры, расположены в пешей доступности от метро. Низкая же ставка объясняется меньшей площадью квартир по сравнению с жильем в домах старого фонда, представленного в округах внутри МКАД.

18 апреля 2023, 06:08
Миэль✓ Надежный источник

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