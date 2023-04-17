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Мумию неизвестной женщины обнаружили на крыльце дачи под Петербургом

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Мумию неизвестной женщины обнаружили на крыльце дачи под Петербургом

Поездка на дачу закончилась для жительницы Санкт-Петербурга стрессом и долгим разбирательством с полицией.
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Многие дачники с нетерпением ждали середины апреля, чтобы совершить первую вылазку к своей загородной недвижимости. Одни хотели, наверняка, провести там уборку, а другие надеялись найти долгожданные весенние первоцветы. Но, к сожалению, одну из обладательниц загородного участка под Санкт-Петербургом находка ждала куда менее приятная.

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Мумию неизвестной женщины обнаружили на крыльце дачи под Петербургом, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на РЕН ТВ. Труп принадлежал женщине, которой на вид было около 50 лет.

Портал "Радио 1" дополняет, что при себе у покойной нашли 3000 рублей и мобильный телефон. Личность же женщины и то, почему она оказалась на участке у обнаруживший ее жительницы Санкт-Петербурга, пока остается загадкой.

Следователи уже начали проводить экспертизу. По результатам расследования будут установлены причина гибели обнаруженной женщины и срок давности происшествия, сообщает "Общественная Служба Новостей".

К слову, еще одно мумифицированное тело было обнаружено совсем недавно, как уже сообщали Дни.ру. Труп российского актера Владимира Ипатова, известного по таким сериалам как "Физрук" и "Папины дочки" был найден в собственной квартире. Как сообщается, артист внезапно перестал отвечать на звонки, а дочь, которая смогла попасть внутрь жилья лишь с помощью полиции, обнаружила там мумию своего отца. Произошло это 16 января, правда, не в Санкт-Петербурге, а в столице.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 апреля 2023, 09:40 Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник

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