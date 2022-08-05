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"Подарила" квартиру дочери: пенсионерка из Москвы загремела в психушку перед судом

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"Подарила" квартиру дочери: пенсионерка из Москвы загремела в психушку перед судом

Женщина хотела оспорить сделку по дарению жилья, однако вместо суда поехала в психиатрическую клинику.
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Жуткая драма разыгралась в российской столице. Пенсионерка Галина Ширяева попала в психиатрическую лечебницу аккурат перед судебным заседанием, на котором должна была решаться судьба ее квартиры. За жизнь 87-летней жизни борется ее адвокат Александр Рыжков.

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Юрист подозревает, что на принудительное лечение старушку отправила ее дочь, которая внезапно оказалась собственницей квадратных метров в Москве. Из документов следует, что мать подарила свою недвижимость наследнице, однако пенсионерка настаивает, что ее обманули при оформлении бумаг.

Сделку по передаче квартиры в дар родственнице она как раз планировала оспорить на суде, однако вместо зала заседаний очутилась в психушке. Адвокат уверен, что женщина не нуждалась в лечении. По его словам, даже если принять диагноз на веру, то по закону его недостаточно для принудительной госпитализации.

Аналогичного мнения придерживаются и друзья пожилой женщины. Ее сосед по даче Николай Бирюков рассказал RT, что за день до происшествия пил чай с пенсионеркой. По словам мужчины, она чувствовала себя прекрасно.

Дочь, кажется, вполне устраивает, что пенсионерка попала в психушку. Она заявила журналистам, что не может подвергать сомнению решение врачей. Меж тем, адвокат и соседи утверждают, что женщина долгое время не жила с матерью и не могла знать о ее состоянии.

Галина Ширяева все еще находится в психиатрической клинике. Чтобы вытащить ее, юрист обратился в прокуратуру. В надзорном ведомстве подтвердили, что приняли заявление.

Фото: Максим Константинов / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 5 августа 2022, 12:38 Источник: RT ✓ Надежный источник

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