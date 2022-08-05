На каждого по три метра: Как живет скандальная многодетная семья в тесной однушке

Почему семья Тепляковых до сих пор не получила квартиру от государства?

прочитано 77 раз

Многодетная семья Тепляковых уже много лет ютится в тесной однушке в Москве. Закон построен таким образом, что на бесплатное жилье семья может претендовать только если все ее члены проживут в Москве десять лет. Но так как в семье постоянно появлялись дети, достигнуть этого было просто невозможно. Сейчас в семье семеро детей.

ПО ТЕМЕ Кому положена жилищная субсидия в Москве

Семья растит вундеркиндов и дает им образование дома. Старшие Алиса и Хеймдалль закончили школу в 8 лет. Остальные тоже не ходят ни в школу, ни в сад. Поэтому растить детей в однушке тяжело.

По словам матери Натальи, государство помогает им как моет. Платит пособия, выдает молоко... Но хотелось бы получить квартиру. На днях глава семейства рассказал, что они наконец прожили в Москве десять лет. Может быть хоть теперь можно рассчитывать на нормальную жизнь?

Однако на квартиру от государства семья может рассчитывать через 30 лет – таков срок ожидания. Об этом глава семейства Евгений Тепляков рассказал в своих соцсетях.

При этом семья из Москвы может получить деньги на покупку жилья. Это быстрее. В прошлом году 301 многодетная семья улучшила свои жилищные условия таким способом. Оформить выплату можно всего за полгода.

По закону каждому члену семьи полагается не меньше 18 квадратных метров. Сейчас у них около трех... На девятерых выходит 162 квадрата. Получается, что семье положено около 26 миллионов рублей.