Эксперт дал советы по выбору качественных лампочек для дома

Специалист призвал россиян выбирать светодиодные лампы.

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Качественное освещение в доме играет очень важную роль. Правильно подобранный свет необходим не только для повседневных нужд, но и для создания уютной атмосферы. К слову, именно на этот аспект ссылаются большинство любителей лампочек накаливания.

По их словам, старые приборы с теплым светом создают в квартире некий домашний уют. Меж тем, сегодня граждане все чаще склоняются к энергосберегающим источникам. Как выбрать качественные лампочки для своей крепости, объяснил эксперт.

Заместитель главного инженера ГБУ "ЭВАЖД" Михаил Томашец обратил внимание, что сегодня в окнах городских квартир все реже светят старые ламы накаливания. Специалист уверен, выбирать нужно энергосберегающие варианты. Он рассказал, на что следует обратить внимание при покупке.

Прежде всего необходимо отметить, что энергосберегающие лампы значительно эффективнее своих предшественников, а их ассортимент на рынке значительно шире. К примеру, для качественного освещения одного и того же помещения потребуется лампа накаливания с мощностью в пять раз больше, что негативно повлияет на потреблении электроэнергии.

Если вы приобретаете лампы накаливания из чувств ностальгии, то смело можете отказаться от этой идеи, потому что современные технологии позволяют создать привычный уютный теплый свет и еще очень много вариаций: белый, желтый, красный, синий, зеленый, фиолетовый разных оттенков и так далее. Кроме того, они светят ярче.

Конечно, лампы накаливания стоят дешевле, но в конечном итоге потребитель все равно переплачивает. Эксперт подчеркнул, что качественные энергосберегающие лампочки способны непрерывно работать до семи лет, а значить покупать их придется значительно реже. По его словам, лучше всего выбирать светодиодные лампы.