Сдать и снять квартиру с выгодой: что нужно знать

Максимальную скидку при аренде недвижимости можно получить в июле.

прочитано 70 раз

Сегодня в России наблюдается падение цены на недвижимость. Снижение стоимости квартир фиксируют агрегаторы по поиску жилья. В сложившихся условиях гражданам важно знать, как наиболее выгодно сдать или снять квартиру.

А арендаторов недвижимости при соблюдении определенных условий получится заметно сэкономить. При этом собственникам жилья в новых экономических реалиях тоже придется изменить тактику, чтобы заработать больше денег. Что нужно знать обеим сторонам, объяснили эксперты.

Так, по словам юриста Петра Гусятникова, в России сегодня наблюдается повышение предложения на рынке недвижимости при понижении платежеспособности населения. В совокупности эти факторы приводят к падению стоимости аренды.

В условиях экономической неопределенности часть собственников сняла квартиры с продажи и решила сдавать их. Еще один важный фактор – релокация. Некоторые граждане решили сменить жилье на более дешевое, что привело к освобождению дополнительных "квадратов".

Собственникам теперь необходимо более адекватно оценивать стоимость своего имущества. Специалист рекомендует учитывать факторы местности, ремонта, а также наличия мебели и техники. Важно понимать, что дорогой ремонт делать совершенно не обязательно, главное, чтобы квартира было уютной.

К слову, не лишним будет и уступка в цене. Разумеется этот фактор играет значительную роль для будущих арендаторов. В среднем сегодня собственники готовы предоставить скидку от пяти до десяти процентов. Как отметила специалист по недвижимости Оксана Полякова, лишь 35% владельцев жилья категорически не соглашаются на снижение стоимости.

Соответственно, желающим снять квартиру эксперты рекомендуют торговаться. Важно заранее изучить возросший рынок жилья и подобрать оптимальные варианты. Наибольшую скидку, кстати, можно получить именно в июле. Лето риелторы считают мертвым сезоном.