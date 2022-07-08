Какие риски могут возникнуть у россиян при дарении квартиры: объяснил юрист

Подписывая договор дарения квартиры, собственник теряет права на недвижимость.



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Зачастую люди пожилого возраста предпочитают передавать свою собственность родственникам, оформляя вместо завещания договор дарения. То есть права на недвижимость переходят не по наследству, а сразу после подписания документов. При этом доверчивые граждане полагают, что смогут продолжать жить в формально бывшей квартире.

Какие риски могут возникнуть у россиян при дарении квартиры? Можно ли выписать бывшего владельца жилья после оформления договора? На эти вопросы "Российской газете" ответил доктор юридических наук Иван Соловьев.

Итак, граждане должны четко понимать, что, подписывая договор дарения квартиры, собственник теряет права на недвижимость. И зачастую суд следует закону, вынося решения не в пользу бывших владельцев жилья, даже если они там прописаны.

Меж тем, как отметил эксперт, суд может и поддержать бывших хозяев недвижимости. Например, он может установить временные рамки для проживания в квартире, либо обязать нового собственника предоставить иное жилье с пригодными условиями.

Юрист подчеркнул, что беспрецедентное решение в прошлом году принял Верховный суд. Фактически он защитил права доверчивой пенсионерки, которая подарила своей дочери квартиру в Москве. Последняя широко жеста не оценила, однако ВС посчитал необходимым обязать девушку обеспечить новым жильем свое мать. Подобное событие, по мнению специалиста, может в корне изменить судебную практику в России.

Как правило, прописанного в квартире человека нельзя выселить, если регистрация по месту жительства произведена раньше, чем возникли новые права собственности. Однако и здесь есть исключения. Если действующий владелец докажет в судебном порядке, что гражданин в реальности не проживает на данной территории, отказывается оплачивать свою долю за услуги ЖКХ или систематически портит имущество, то закон будет на стороне собственника.