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Жители регионов России стали чаще брать ипотеку

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Жители регионов России стали чаще брать ипотеку

Список городов по числу заявок на ипотеку возглавил Новосибирск с результатом роста 74%. В Москве и Санкт-Петербурге экономический показатель установился на уровне 21%.
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Настоящий ипотечный бум начался в регионах России после того, как в нашей стране стартовала программа государственной поддержки. Сегодня власти предлагают потенциальным покупателям недвижимости новые выгодные условия кредитования. Параллельно правительство оказывает помощь и строительной сфере.

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Газета "Известия" опубликовала рейтинг российских городов по количеству заявок на оформление ипотеки. Лидером по стране за последние две недели действия государственных мер поддержки стал Новосибирск. Согласно исследованию компании "Этажи", количество интересантов там выросло сразу на 74%.

Следом в рейтинге идет Уфа. Ее жители подали на 70% больше заявок на ипотечное кредитование. Наконец, замыкает тройку лидеров Казань с экономическим показателем в 58%.

Жители Краснодара на 43% чаще стали интересоваться покупкой недвижимости в кредит. Взять ипотеку хотят и жители Самары – уровень рост 41%. На 40% возросло число заявок в Красноярске и Тюмени.

После запуска программы господдержки жители Омска стали на 33% чаще обращаться за ипотекой. Приобрести жилье в кредит хотят и в Перми – экономический показатель там установился на уровне 26%. Ипотечный бум наблюдается и в столицах – по 21% роста в Москве и Санкт-Петербурге соответственно.

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 6 июля 2022, 13:45 Источник: Известия ✓ Надежный источник

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