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"Резиновая квартира": в России хотят изменить правила прописки

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"Резиновая квартира": в России хотят изменить правила прописки

Депутаты планируют запретить прописку более одного лица на шести квадратных метрах жилья.
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В России решили бороться с так называемыми "резиновыми квартирами", куда разом прописываются сотни человек, которое потом используют свое положение для получения социальных выплат. Соответствующие варианты изменения закона сегодня рассматривают в Государственной Думе РФ.

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Как рассказал депутат Александр Якубовский, схемы с "резиновыми квартирами" используются для незаконного получения государственной поддержки, а также для организации нелегальной миграции.

Парламентарии даже обратились в Министерство внутренних дел, чтобы узнать позицию ведомства по данному вопросу. Член думского комитата по строительству и ЖКХ в интервью газете "Известия" также отметил, что потенциальный законопроект установит ограничения для прописки.

В нижней палате российского парламента рассматривают вариант запрета прописки более одного человека на шести квадратных метрах жилья. Однако законопроект подразумевает исключения. Так, ограничения на регистрацию по месту жительства не будут действовать для родственников.

Депутат заявил, что зачастую злоумышленники находят людей, имеющих в собственности жилую недвижимость, но при этом ведущих асоциальный образ жизни, и используют их ситуацию в личных целях: прописываются в квартире за небольшую плату. Закон, по его словам, на сегодняшний день не устанавливает запретов на подобные действия.

Меж тем, Генеральная прокуратура РФ активно борется с недобросовестными гражданами. Так, в Москве удалось обнаружить 70 "резиновых квартир", где в общей сложности было прописано 14 тысяч человек. Об этом рассказал депутат Владимир Кошелев.

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 6 июля 2022, 12:43 Источник: Известия ✓ Надежный источник

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