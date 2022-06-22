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Богатые покупатели предпочитают Сочи

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Богатые покупатели предпочитают Сочи

Вместо элитного жилья в Дубае.
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Российские покупатели в этом году довольно активно скупают элитную недвижимость в Дубае. Однако спрос на дорогое жилье в эмирате в пять раз ниже, чем на "элитку" в Сочи.

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Согласно статистике "Яндекса", с начала года было направлено около 300 запросов на покупку жилой недвижимости в Дубае и более 1,4 тыс. – в Сочи. Наибольшее число запросов было зафиксировано в марте.

Одна из причин переориентации богатых покупателей с дубайского рынка на сочинский – удорожание и увеличение времени перелета в эмират. Перелет в бизнес-классе из Москвы в Сочи сейчас обходится примерно в 40 тыс. рублей, в Дубай – не менее 110 тыс. рублей. И не исключено, что в ближайшем будущем количество летающих за рубеж самолетов сократится, и цены еще вырастут.

В этом году Сочи занял первое место среди российских городов по росту цен на дорогое жилье. Средние цены на «элитку» выросли на 17%, до 2,1 млн рублей за кв. м. Для сравнения, в Москве средняя стоимость элитного «квадрата» составляет 1,6 млн рублей.

Автор: 22 июня 2022, 02:31 Источник: Известия ✓ Надежный источник

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